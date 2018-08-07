Ближе к инновациям: в Одессе прошел очередной выпуск компьютерных курсов для пожилых людей

В 21 раз в Международном гуманитарном университете получили дипломы об окончании бесплатных компьютерных курсов люди пожилого возраста. На этот раз сертификаты вручили 110 слушателям.

Как обычно, слушатели курсов были разбиты на группы 13-14 человек, таких групп образовалось восемь. Самые пожилые слушатели курсов достигли 80 и 81 года. Диапазон возраста остальных колебался от 50 до 79 лет.

Напомним, что бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста, организованные на базе Международного гуманитарного университета по инициативе народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, работают уже четыре года.

Пожилые люди с удовольствием переходят в категорию студентов и впитывают знания, которые помогут им в дальнейшем адаптироваться в современном обществе. Недобора на курсах еще ни разу не было. Обычно среднее количество желающих пройти программу составляет около ста человек.

Обучение на компьютерных курсах действительно для нас очень важно. И в плане освоения нового, и в плане расширения возможностей и общения, и в поиске развлечений, и в быту. Мы ходили на занятия с огромным удовольствием. А как же! Возможность узнать что-то новое, гармония знаний, эмоциональный заряд, уверенность в себе – вот что такое эти курсы. И мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову, что он дал нам возможность все это узнать,

— поделилась впечатлениями выпускница курсов Елена Аксентьева.

Полностью присоединяюсь! Мы узнали много важного и полезного, что облегчит и украсит нам жизнь. Это и возможность оплачивать коммунальные услуги через интернет, и заказывать билеты для поездок. К тому же – это очень важно идти в ногу со временем, развиваться, работать над собой! Еще раз, спасибо организатору этих курсов,

– говорит Ирина Чернобиль.

Сертификаты об окончании курсов вручал инициатор социального проекта Сергей Кивалов.

Сегодня без преувеличений особенный день в Вашей жизни, ведь сегодня Вы получаете сертификаты, удостоверяющие хорошие знания компьютера. На протяжении нескольких месяцев курсов Вы очень усердно учились и показывали хорошие результаты. Наши преподаватели остались очень довольны Вами, я лично слышал много хороших отзывов - им было очень приятно работать с такой благодарной аудиторией. Вы вновь, как в юности, посещали университет и вновь с радостью получали новые знания, а это свидетельствует о том, что Вы невероятно молоды душой! Учится надо всегда, учеба доступна в любом возрасте! Это развивает, продолжает и улучшает жизнь. И вы лучшее этому подтверждение!

На сегодняшний день без знаний компьютера просто невозможно представить себе жизнь современного человека. Именно для того, чтобы помочь людям старшего поколения интегрироваться в современное общество вот уже на протяжении четырех лет мы реализовываем социальный проект бесплатных компьютерных курсов для всех нуждающихся одесситов. За эти годы преподавателями Международного гуманитарного университета было обучено компьютерным знаниям тысячи людей.

Дорогие одесситы! Я искренне поздравляю Вас с этим важным событием в Вашей жизни, желаю, чтобы эти сертификаты обязательно принесли Вам удачу, а Ваши знания компьютера обязательно послужили поводом для гордости для Вас самих, Ваших детей и внуков, что Вы идёте в ногу со временем осваиваете современную технику и можете наравне общаться с молодым поколением, – обратился к собравшимся Сергей Кивалов.

Среди выпускников курсов есть много тех, кто с помощью полученных сертификатов смог трудоустроиться. Поэтому социальный проект продолжает свою работу и приглашает всех стать на шаг ближе к инновациям. Следующий набор на курсы пройдет в сентябре.