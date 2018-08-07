Ближе к инновациям: в Одессе прошел очередной выпуск компьютерных курсов для пожилых людей

В 21 раз в Международном гуманитарном университете получили дипломы об окончании бесплатных компьютерных курсов люди пожилого возраста. На этот раз сертификаты вручили 110 слушателям.
Как обычно, слушатели курсов были разбиты на группы 13-14 человек, таких групп образовалось восемь. Самые пожилые слушатели курсов достигли 80 и 81 года. Диапазон возраста остальных колебался от 50 до 79 лет.
Напомним, что бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста, организованные на базе Международного гуманитарного университета по инициативе народного депутата Украины, президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, работают уже четыре года.
Пожилые люди с удовольствием переходят в категорию студентов и впитывают знания, которые помогут им в дальнейшем адаптироваться в современном обществе. Недобора на курсах еще ни разу не было. Обычно среднее количество желающих пройти программу составляет около ста человек.
Сертификаты об окончании курсов вручал инициатор социального проекта Сергей Кивалов.
На сегодняшний день без знаний компьютера просто невозможно представить себе жизнь современного человека. Именно для того, чтобы помочь людям старшего поколения интегрироваться в современное общество вот уже на протяжении четырех лет мы реализовываем социальный проект бесплатных компьютерных курсов для всех нуждающихся одесситов. За эти годы преподавателями Международного гуманитарного университета было обучено компьютерным знаниям тысячи людей.
Дорогие одесситы! Я искренне поздравляю Вас с этим важным событием в Вашей жизни, желаю, чтобы эти сертификаты обязательно принесли Вам удачу, а Ваши знания компьютера обязательно послужили поводом для гордости для Вас самих, Ваших детей и внуков, что Вы идёте в ногу со временем осваиваете современную технику и можете наравне общаться с молодым поколением,
Среди выпускников курсов есть много тех, кто с помощью полученных сертификатов смог трудоустроиться. Поэтому социальный проект продолжает свою работу и приглашает всех стать на шаг ближе к инновациям. Следующий набор на курсы пройдет в сентябре.