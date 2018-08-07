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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесской области в результате ДТП погибла 20-летняя девушка

Категория: Новости

В Одесской области в результате ДТП погибла 20-летняя девушка

  В Одесской области 8 августа, около 12 часов дня на трассе Одесса – Рени возле села Спасское произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, Ford Focus под управлением 49-летнего жителя Болградского района, двигаясь со стороны Измаила в направление Одессы, выехал на встречную полосу, пробил ограждение моста и съехал в кювет.

В результате аварии с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы водитель и его 20-летняя дочь. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. В настоящее время копы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается.


Источник: Сегодня



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