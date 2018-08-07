Депутаты Болградского райсовета обвинили областной центр развития местного самоуправления в дестабилизации ситуации

Между депутатами Болградского райсовета и Одесским центром развития местного самоуправления растет напряженность.

В ходе внеочередной сессии заместитель председателя Болградского районного совета Михаил Садаклиев заявил, что каждое появление в районе представителей Одесского центра развития местного самоуправления приводит к дестабилизации ситуации в отдельных населенных пунктах и районе в целом.

Он также сказал о том, что давление, которое почему-то идет именно на Болградский район (в соседних районах этого нет) — недопустимо, ведь закон предполагает добровольный процесс принятия решений о создании объединенных территориальных громад.

С подобным заявлением выступила и депутат райсовета Мария Аврамова, сказав, что в селе Калчева происходит давление на жителей по вопросу объединению громад, а также игнорируется мнение калчевцев, большинство из которых выступает против объединения.

По словам депутата, проводятся тайные слушания без участия депутатов сельсовета, на которых несколько человек пытаются решить судьбу села.

Кроме того, Михаил Садаклиев возмущен размещенным в районной газете высказыванием первого заместителя главы облгосадминистрации Александра Терещука о том, что «объединенные громады не выгодны только тем, кто имеет какие-то цели против Украины» и считает это обвинением всему району.

Он предложил от имени депутатского корпуса направить Александру Терещуку письмо с требованием извиниться.

В свою очередь руководитель Одесского центра развития местного самоуправления Юлия Молодожен в социальных сетях саркастически назвала такое заявление заместителя председателя Болградского райсовета «прекрасным»…

Отметим, что на прошедшей сессии депутаты приняли решение вынести на рассмотрение очередной сессии райсовета вопрос о том, как происходит процесс децентрализации в Болградском районе.