Сотрудники СБУ задержали телефонного террориста

По информации пресс-службы СБУ, в ходе оперативно следственных мероприятий удалось вычислить и задержать «телефонного террориста», который сообщил о ложном минировании одного из городских судов.

Как показало следствие, таким образом злоумышленник пытался сорвать судебное заседание, на котором решался вопрос о продлении ему меры пресечения.

Начато уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Отметим, что, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев, такие телефонные минирования» остаются безнаказанными.