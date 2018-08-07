 
Информация к новости
  • Просмотров: 139
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сотрудники СБУ задержали телефонного террориста

Категория: Новости


  По информации пресс-службы СБУ, в ходе оперативно следственных мероприятий удалось вычислить и задержать «телефонного террориста», который сообщил о ложном минировании одного из городских судов.

Как показало следствие, таким образом злоумышленник пытался сорвать судебное заседание, на котором решался вопрос о продлении ему меры пресечения.

Начато уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Отметим, что, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев, такие телефонные минирования» остаются безнаказанными.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 