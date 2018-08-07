Одесские радикалы разгромили известное кафе и…остались неопознанными

По информации ГУНП, накануне несколько вооруженных битами молодых людей, лица которых скрывали балаклавы, ворвались в помещение кафе в центре города, распылили слезоточивый газ и начали портить оборудование и продукцию кафе.

По данному факту начато расследование по части 4 статьи 286 (хулиганство). Пока никого задержать не удалось.

Отметим, что по информации корреспондента сайта, нападению подверглось кафе «Таировские вина» в переулке Маяковского. При этом было применено насилие в отношении одной из сотрудниц кафе.

Почему такие деяния квалифицированы только как хулиганство, в полиции пока не сообщили. Что касается опознания погромщиков, то по информации полиции, оно затрудняется именно тем, что у них были закрыты лица.

Отметим, что наш корреспондент уже неоднократно поднимал вопрос о запрете закрывать лица во время любых (!) общественных акций как перед региональным руководством, руководство областной полиции и Прокуратуры, но и перед помощниками и советниками министра внутренних дел. К сожалению, все эти попытки оказались безрезультатными.