Одесские полицейские задержали «брата Путина»

По информации Патрульной полиции, накануне, на Слободке патрульные полицейские остановили автомобиль «Тойота», который двигался с нарушением правил дорожного движения.

Водитель автомобиля вел себя неадекватно и когда ему предложили выйти из автомобиля, внезапно "ударил по газам" и попытался скрыться.

В результате он несся по улицам с существенным превышением скорости, создавая аварийные ситуации. В конечном итоге автомобиль был заблокирован на улице Успенской.

Поняв, что уйти ( в смысле, уехать) не удастся, водитель внезапно назвал себя «Братом Путина» и попросил…молока.

Отметим, что поскольку в данном случае удалось обойтись без пострадавших, составлено сразу несколько административных протоколов за неподчинение законным требованиям правоохранителей, нарушение ПДД и отказ от медицинского освидетельствования. Проводится расследование. Виновника инцидента, по меньшей мере, ждет десятитысячный штраф и годовое лишение прав.