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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Ремонтные работы на Сегедской вышли на финишную прямую

Категория: Новости


Ремонтные работы на Сегедской вышли на финишную прямую

  По информации заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, замена труб теплотрассы, уже завершена.

Теперь рабочие приступили к засыпке, после чего можно будет перейти к укладке асфальта.

Отметим, что данные работы, которые начались 12 июля, привели к вынужденному изменению движении, по меньшей мере, пяти маршрутов общественного транспорта.

Полностью завершить все ремонтные работы и восстановить движение общественного транспорта планируется уже до конца августа.



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