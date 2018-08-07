Ремонтные работы на Сегедской вышли на финишную прямую

По информации заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, замена труб теплотрассы, уже завершена.

Теперь рабочие приступили к засыпке, после чего можно будет перейти к укладке асфальта.

Отметим, что данные работы, которые начались 12 июля, привели к вынужденному изменению движении, по меньшей мере, пяти маршрутов общественного транспорта.

Полностью завершить все ремонтные работы и восстановить движение общественного транспорта планируется уже до конца августа.