Элина Свитолина стартовала на турнире в Монреале «Rogers Cup» с непростой победы над Михаэлой Бузанреску

Матч между 5-й ракеткой Элиной Свитолиной и 20-ракеткой мира Михаэлой Бузанреску должен был начаться в 19:30, но из-за дождя его перенесли. Игра стартовала примерно в 20:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина достаточно уверенно начала игру, молниеносно выиграв у румынки первый сет. Во втором сете Бузеанреску взяла себя в руки и заставила понервничать одесситку, выиграв его с минимальным перевесом.

Третий сет был решающим: Михаэла уверенно стартовала, она вела счет 3:0, но Элина смогла отыграться и даже вырваться вперед. В какой-то момент румынка упала и повредила ногу. После длительного перерыва стало ясно, что повреждение серьезное, и она не сможет продолжать игру. Сет завершился в пользу Элины со счетом 4:3.

Итак, со счетом 6:3, 6:7, 4:3(отказ) действующая чемпионка Rogers Cup Элина Свитолина добыла первую победу над Михаэлой Бузенреску.

Напомним, что эта спортсменка дважды выбивала одесситку из участия в турнирах - сначала на Ролан Гаррос, а потом и в Бирмингеме.