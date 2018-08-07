Максим Степанов создал областную призывную комиссию и назначил ее председателя

Распоряжением председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова от 8 августа № 889/А-2018 «О проведении очередного призыва в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования Украины граждан Украины на срочную военную службу в октябре-ноябре 2018 года и мероприятиях по его обеспечению» создана областная призывная комиссия и утвержден её состав.

Председателем областной призывной комиссии назначен первый вице-губернатор Одесчины Александр Терещук; его заместителями – облвоенком Юрий Беляков и директор департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами облгосадминистрации Сергей Готко; секретарем — ведущий специалист отдела комплектования и призыва облвоенкомата Павел Маковецкий.

Среди 10-ти членов комиссии — ответственные должностные лица ООГА, мэрии, региональных структур СБУ, Нацгвардии, Нацполиции.

Председателям райгосадминистраций поручено, а мэрам городов областного значения рекомендовано создать районные (городские) призывные комиссии, обеспечить работу их и призывных участков.

Департаменту по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами предписано проинформировать облгосадминстрацию об итогах призыва и выполнения плана отправки призывников в войска до 24 декабря.