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Сегодня, 14:30

В Черноморске возле кафе нашли тело утопленника

Категория: Новости

В Черноморске возле кафе нашли тело утопленника

  8 августа в 20:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Черноморск, с. Александровка, напротив кафе «Фараон» обнаружено тело утонувшего мужчины.

Согласно сообщениям пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, сотрудники полиции не смогли извлечь тело из воды, поэтому привлекли спасателей. Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки достали неизвестного мужчину из воды.

На данный момент нет информации о том, какие события предшествовали трагедии. Личные данные утопленника устанавливаются.


Источник: Топор



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