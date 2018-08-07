В результате ревизии Одесского политеха аудиторы выявили нарушения более чем на 3 миллиона гривен

Об этом стало известно 9 августа во время коллегии Южного офиса Госаудитслужбы.

Как доложила начальник отдела контроля в области образования, науки, спорта и информации Оксана Шестакова, ревизия в университете проводилась с 1 июля 2015 по 30 апреля 2018 года и завершилась в июне текущего года. Под контроль аудиторов попали финансовые ресурсы на общую сумму в 396 миллионов гривен.

В результате проверки были установлены нарушения законодательства по выплате заработной платы, стипендии, трата лишних денег на содержание автотранспорта, на работы по капитальному и текущему ремонтам, на оплату коммунальных услуг.

В частности, было установлено, что на балансе университета находятся три жилых дома, квартиры которых приватизированы. Проверяющие обнаружили, что вместо жильцов квартплата оплачивалась за счёт университета. Всего на эти нужды ушло 1,2 миллиона гривен.

Незаконные расходы на оплату труда составили более чем полмиллиона гривен.

«Вследствие непроведения аттестации педагогических работников, методистов проведены расходы на оплату труда по завышенным тарифным разрядам. Также имелись нарушения по выплатам стипендий на 210 тысяч гривен», — рассказали в Госаудитслужбе.

За допущенные нарушения финансовой дисциплины 6 должностных лиц университета привлечены к административной ответственности по ст. 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для принятия решения материалы ревизии направлены в Главное управление Национальной полиции Украины.