Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

Одесса танцует и поет. Каждую субботу в половине седьмого вечера в самом сердце города - Ротонде Городского сада звучат песни о нашем родном городе. Сезон летних концертов от студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета продолжается. Это событие дарит приятные эмоции всем одесситам и гостям города.

Море позитива, море удовольствия, такое впечатление, будто снова вернулась молодость, так хорошо на душе! — делится одесситка Мария, которая посетила концерт в Ротонде Городского сада.

Настроение просто божественное, вы посмотрите, как много людей вокруг – и дети, и взрослые, и молодёжь, многие пришли с семьями, и Одесса всех принимает с любовью. — добавила посетившая концерт Людмила.

По словам одесситки Галины, Городской сад – это одно из её самых любимых мест отдыха в Одессе, и ей вдвойне приятно, что каждую субботу здесь проводятся такие замечательные песенные концерты.

Ротонда городского сада – это одно из моих самых любимых мест в Одессе, особенно когда здесь проходят вот такие замечательные концерты. Живые голоса, прекрасное исполнение – ребята очень стараются. От имени всех одесситов хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, что он уже много лет организовывает в нашем городе социальные проекты, вот, например, как эти песенные вечера. Все студенты, которые поют здесь, очень талантливые, все они молодцы, желаю успехов этим молодым людям.

— пожелала Галина.

Проведение таких концертов - один из многих социальных проектов, который реализуется уже более пяти лет по инициативе почетного гражданина Одессы, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Также при поддержке народного депутата Украины проходят разнообразные вокальные конкурсы. Недавно на базе отдыха Одесской Юракадемии в Затоке состоялся финал конкурса «Песни у моря», он собрал рекордное количество участников, а специальной гостьей, которая вошла в состав жюри, стала известная певица, выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Наталья Валевская. А в прошлую субботу в актовом зале университета прошел второй отборочный тур ежегодного вокального конкурса, приуроченного Дню рождению нашего города «Пою о тебе я, Одесса моя».

Каждую субботу мы встречаемся здесь у Ротонды Городского сада и поднимаем настроение одесситам и гостям нашего города. Студенты всегда с радостью принимают участие в этих концертах и исполняют песни о нашем любимом городе, и такие прекрасные песенные вечера уже стали хорошей традицией для тёплого времени года. Здесь всегда очень много народа, люди приходят сюда целыми семьями, приезжают из других районов нашего города, и именно в такие моменты ощущается тот неповторимый колорит Одессы, который мы так стремимся сохранить.

Я хочу сказать, что буквально недавно на базе отдыха Одесской юридической академии в Затоке у нас прошел финал вокального конкурса «Песни у моря». Мы продолжаем готовиться ко Дню нашего города и готовим наш традиционный музыкальный подарок имениннице Одессе- второго сентября, именно на этом месте, на сцене Ротонды Городского сада состоится финал вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». Я всех приглашаю, приходите и наслаждайтесь прекрасными одесскими песнями в исполнении лучших вокалистов нашего города. — пригласил Сергей Кивалов.

Для многих студентов сцена Ротонды в Городском саду стала началом большой творческой карьеры. Гордость Одесской Юракадемии Игорь Онищенко, который много лет здесь выступал, сейчас подписал контракт с Венской оперой, где является главным солистом. Поэтому вокалистам Центра культуры университета есть с кого брать пример. Они тщательно готовят репертуар и подбирают как известные песни об Одессе, так и новые композиции для субботних концертов. Одесситы благодарны за подаренный праздник.

Одесситка Неля приходит на концерт каждую субботу. Для неё это лучший повод вспомнить молодость и насладиться любимыми одесскими песнями.

Я счастлива, что я живу в Одессе! И хотя я бываю в разных странах мира, я уверена, что второго такого города нет в мире. И в нашем городе есть прекрасная Юридическая академия, президентом которой является Сергей Васильевич Кивалов, и спасибо ему за то, что он не забывает об одесситах и организовывает для нас вот такие замечательные концерты. Каждую субботу мы буквально летим сюда для того, чтобы насладиться чудесными песнями и вдохнуть воздух настоящей прекрасной Одессы. — с восторгом рассказала одесситка Неля.

Очень много людей — и одесситов, и гостей города, настроение у всех отличное. Очень красиво исполняют песни, действительно очень талантливые студенты, на такие концерты хочется приходить снова и снова. Это так важно в столь непростые для нашей страны времена так вот порадовать людей, поднять им настроение. — поделилась посетившая концерт Валентина.

А уже совсем скоро – 2 сентября, в День рождения нашего города в Ротонде Городского сада состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят финалисты общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». По результатам финального концерта жюри отберёт лучших из лучших вокалистов, которые будут награждены почётными грамотами и денежными премиями.