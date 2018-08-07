 
Информация к новости
  • Просмотров: 180
  • Дата: Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

Категория: Новости / История и культура


Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

Одесса танцует и поет. Каждую субботу в половине седьмого вечера в самом сердце города - Ротонде Городского сада звучат песни о нашем родном городе. Сезон летних концертов от студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета продолжается. Это событие дарит приятные эмоции всем одесситам и гостям города.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Море позитива, море удовольствия, такое впечатление, будто снова вернулась молодость, так хорошо на душе!
— делится одесситка Мария, которая посетила концерт в Ротонде Городского сада.

Настроение просто божественное, вы посмотрите, как много людей вокруг – и дети, и взрослые, и молодёжь, многие пришли с семьями, и Одесса всех принимает с любовью.
— добавила посетившая концерт Людмила.

По словам одесситки Галины, Городской сад – это одно из её самых любимых мест отдыха в Одессе, и ей вдвойне приятно, что каждую субботу здесь проводятся такие замечательные песенные концерты.

Ротонда городского сада – это одно из моих самых любимых мест в Одессе, особенно когда здесь проходят вот такие замечательные концерты. Живые голоса, прекрасное исполнение – ребята очень стараются. От имени всех одесситов хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова за то, что он уже много лет организовывает в нашем городе социальные проекты, вот, например, как эти песенные вечера. Все студенты, которые поют здесь, очень талантливые, все они молодцы, желаю успехов этим молодым людям.
 пожелала Галина.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Проведение таких концертов - один из многих социальных проектов, который реализуется уже более пяти лет по инициативе почетного гражданина Одессы, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Также при поддержке народного депутата Украины проходят разнообразные вокальные конкурсы. Недавно на базе отдыха Одесской Юракадемии в Затоке состоялся финал конкурса «Песни у моря», он собрал рекордное количество участников, а специальной гостьей, которая вошла в состав жюри, стала известная певица, выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Наталья Валевская. А в прошлую субботу в актовом зале университета прошел второй отборочный тур ежегодного вокального конкурса, приуроченного Дню рождению нашего города «Пою о тебе я, Одесса моя».

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Каждую субботу мы встречаемся здесь у Ротонды Городского сада и поднимаем настроение одесситам и гостям нашего города. Студенты всегда с радостью принимают участие в этих концертах и исполняют песни о нашем любимом городе, и такие прекрасные песенные вечера уже стали хорошей традицией для тёплого времени года. Здесь всегда очень много народа, люди приходят сюда целыми семьями, приезжают из других районов нашего города, и именно в такие моменты ощущается тот неповторимый колорит Одессы, который мы так стремимся сохранить.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Я хочу сказать, что буквально недавно на базе отдыха Одесской юридической академии в Затоке у нас прошел финал вокального конкурса «Песни у моря». Мы продолжаем готовиться ко Дню нашего города и готовим наш традиционный музыкальный подарок имениннице Одессе- второго сентября, именно на этом месте, на сцене Ротонды Городского сада состоится финал вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». Я всех приглашаю, приходите и наслаждайтесь прекрасными одесскими песнями в исполнении лучших вокалистов нашего города.
— пригласил Сергей Кивалов.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Для многих студентов сцена Ротонды в Городском саду стала началом большой творческой карьеры. Гордость Одесской Юракадемии Игорь Онищенко, который много лет здесь выступал, сейчас подписал контракт с Венской оперой, где является главным солистом. Поэтому вокалистам Центра культуры университета есть с кого брать пример. Они тщательно готовят репертуар и подбирают как известные песни об Одессе, так и новые композиции для субботних концертов. Одесситы благодарны за подаренный праздник.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Одесситка Неля приходит на концерт каждую субботу. Для неё это лучший повод вспомнить молодость и насладиться любимыми одесскими песнями. 

Я счастлива, что я живу в Одессе! И хотя я бываю в разных странах мира, я уверена, что второго такого города нет в мире. И в нашем городе есть прекрасная Юридическая академия, президентом которой является Сергей Васильевич Кивалов, и спасибо ему за то, что он не забывает об одесситах и организовывает для нас вот такие замечательные концерты. Каждую субботу мы буквально летим сюда для того, чтобы насладиться чудесными песнями и вдохнуть воздух настоящей прекрасной Одессы.
— с восторгом рассказала одесситка Неля.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

Очень много людей — и одесситов, и гостей города, настроение у всех отличное. Очень красиво исполняют песни, действительно очень талантливые студенты, на такие концерты хочется приходить снова и снова. Это так важно в столь непростые для нашей страны времена так вот порадовать людей, поднять им настроение.
— поделилась посетившая концерт Валентина.

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты

 

А уже совсем скоро – 2 сентября, в День рождения нашего города в Ротонде Городского сада состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят финалисты общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». По результатам финального концерта жюри отберёт лучших из лучших вокалистов, которые будут награждены почётными грамотами и денежными премиями.

Галерея

prev

Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
Субботний вечер как праздник – в Городском саду продолжаются летние концерты
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 