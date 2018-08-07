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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесские полицейские задержали мужчину находящегося в розыске за наркопреступления

Категория: Новости

Одесские полицейские задержали мужчину находящегося в розыске за наркопреступления

  Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает о задержании гражданина, находившегося в розыске.

В Суворовский отдел полиции поступил сигнал о том, что подозрительный мужчина гуляет по Хаджибеевской дороге. При проверке данной информации — выяснилось, что 52-летний мужчина уже находится в розыске за совершение наркопреступлений.

А при осмотре помещения, где проживал данный гражданин, правоохранители нашли наркотические вещества в виде конопель, гильзы и обрез без маркировки.

Открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием.


Источник: Область.Онлайн



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