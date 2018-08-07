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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На реконструкцию стадиона «Динамо» будет выделено пять миллионов гривен

Категория: Новости


На реконструкцию стадиона «Динамо» будет выделено пять миллионов гривен

  Об этом в ходе пребывания в Одессе сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

По его словам, спортивная база «Динамо» является во многом уникальной, но нуждается в реконструкции.

Отметим, что помимо прочего «Динамо» является единственной в стране баскетбольной базой на берегу моря. Добавим, что посетив детский центр «Молодая Гвардия», министр высоко оценил уровень отдыха и оздоровления, который там получают дети и подростки.

Напомним, что после аннексии Крыма, где находится знаменитый «Артек», именно одесская «Молодая Гвардия» стала главным детским центром Украины.



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