Сегодня в Одессе на море наблюдаются большие волны, из-за чего едва не утонули семь человек

Об этом сообщает КП «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

Так на пляже на 16 станции Большого Фонтана в 8 утра были спасены женщина 40 лет, девочка 12 лет и мужчина 35 лет. Всем оказана первая доврачебная помощь. Всех госпитализировали.

В 11 утра на том же участке спасено еще 4 человека: трое мужчин от 30 лет до 40 лет, 1 девушка 29 лет. Всем оказана первая доврачебная помощь. Госпитализированы 2 человека.

Спасатели напоминают и предупреждают:

-купание в шторм опасно для жизни;

-купание после употребления напитков содержащих алкоголь может привести к смерти!