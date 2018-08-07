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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сегодня в Одессе на море наблюдаются большие волны, из-за чего едва не утонули семь человек

Категория: Новости

Сегодня в Одессе на море наблюдаются большие волны, из-за чего едва не утонули семь человек

  Об этом сообщает КП «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

Так на пляже на 16 станции Большого Фонтана в 8 утра были спасены женщина 40 лет, девочка 12 лет и мужчина 35 лет. Всем оказана первая доврачебная помощь. Всех госпитализировали.

В 11 утра на том же участке спасено еще 4 человека: трое мужчин от 30 лет до 40 лет, 1 девушка 29 лет. Всем оказана первая доврачебная помощь. Госпитализированы 2 человека.

Спасатели напоминают и предупреждают:
-купание в шторм опасно для жизни;
-купание после употребления напитков содержащих алкоголь может привести к смерти!


Источник: Культурометр



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