Сегодня в Одессе в связи с проведением футбольного матча будет перекрыто движение на некоторых улицах

Сегодня в 20:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч Лиги Европы между украинским «Мариуполем» и французским «Бордо».

Тысячи болельщиков собрались в Одессе в ожидании игры.

В связи с этим, улицы города, а особенно места массового скопления людей в усиленном режиме будут патрулировать сотрудники полиции и нацгвардии.

Их главной задачей будет обеспечение безопасности граждан и недопущение нарушений правопорядка в Одессе.

В патрулировании примут участие около пятисот правоохранителей.

Кроме того, с 17:00 будет перекрыты прилегающие к стадиону улицы.

Одесситам рекомендуется планировать свои передвижения в этой части города учитывая эту информацию, а также не оставлять свои авто в неустановленных для парковки местах.