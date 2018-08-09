Сегодня в Одессе в связи с проведением футбольного матча будет перекрыто движение на некоторых улицах

Сегодня в 20:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч Лиги Европы между украинским «Мариуполем» и французским «Бордо».
Тысячи болельщиков собрались в Одессе в ожидании игры.
В связи с этим, улицы города, а особенно места массового скопления людей в усиленном режиме будут патрулировать сотрудники полиции и нацгвардии.
Их главной задачей будет обеспечение безопасности граждан и недопущение нарушений правопорядка в Одессе.
В патрулировании примут участие около пятисот правоохранителей.
Кроме того, с 17:00 будет перекрыты прилегающие к стадиону улицы.
Одесситам рекомендуется планировать свои передвижения в этой части города учитывая эту информацию, а также не оставлять свои авто в неустановленных для парковки местах.