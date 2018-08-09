В Одессе женщина-водитель врезалась в дерево и бросалась на патрульных

Сегодня на улице Маршала Малиновского в Одессе в аварию попал автомобиль «Ниссан»: его водительница не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Как сообщили в областном управлении патрульной полиции, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Выбраться из салона легковушки женщине помогли спасатели.

Патрульные же, прибывшие на место, заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и алкотестер, показавший 1,48 промилле. Отмечается, что «гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и отказывалась выполнять требования сотрудников полиции».

В итоге 32-летнюю нарушительницу доставили в райотдел, где составили административные материалы сразу по трем статьям – о злостном неподчинении сотруднику полиции, управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения.

Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.