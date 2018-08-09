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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одесской области задержали иностранца-автовора

Категория: Новости

В Одесской области задержали иностранца-автовора

  Главное управление Национальной полиции в Одесском регионе сообщает о задержании автовора.

Патрульными, которые обеспечивают правопорядок в пгт Затока, был замечен автомобиль на иностранных номерах, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Водитель на требование патрульных остановиться — не среагировал и начал бежать.

Когда правоохранители догнали и задержали автовладельца, оказалось, что водитель — иностранец, а автомобиль — находится в угоне в соседнем государстве.

Об этом сразу же сообщили в правоохранительные органы соседнего государства.


Источник: Область.Онлайн



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