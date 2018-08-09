 
Информация к новости
  • Просмотров: 119
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

НКРЭКУ назначила внеплановую проверку "Одессагаза" и "Всеукраинской энергетической компании" из-за подозрительных поставок топлива на ОПЗ

Категория: Новости

НКРЭКУ назначила внеплановую проверку "Одессагаза" и "Всеукраинской энергетической компании" из-за подозрительных поставок топлива на ОПЗ

  Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) назначила внеплановую проверку компаний-поставщиков газа на "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Решение принято в ответ на обращение "Укртрансгаза" от 2 февраля 2018 года из-за нарушения указанными компаниями условий распределения природного газа, а также несоблюдения требований договора.

Кроме того, отмечается, что ОПЗ, нарушая правила поставки природного газа, не контролировал уровень потребления и не прекратил потребление газа после того, как объем потребления фактически превысил подтвержденные для транспортировки объемы природного газа.


Источник: УСИ Одесса



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 