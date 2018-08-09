НКРЭКУ назначила внеплановую проверку "Одессагаза" и "Всеукраинской энергетической компании" из-за подозрительных поставок топлива на ОПЗ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) назначила внеплановую проверку компаний-поставщиков газа на "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Решение принято в ответ на обращение "Укртрансгаза" от 2 февраля 2018 года из-за нарушения указанными компаниями условий распределения природного газа, а также несоблюдения требований договора.

Кроме того, отмечается, что ОПЗ, нарушая правила поставки природного газа, не контролировал уровень потребления и не прекратил потребление газа после того, как объем потребления фактически превысил подтвержденные для транспортировки объемы природного газа.