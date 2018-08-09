Одесские железнодорожники требуют от правоохранителей сурово наказать вандалов, которые вагоны поездов

По информации пресс-службы ведомства, руководство одесской железной дороги обратилось к руководству правоохранительных органов региона с требованием по свей строгости закона наказать вандалов, которые напали во время остановки на поезд на станции Чернобаевка и разрисовали три вагона.

При этом, по утверждению железнодорожников, все участники нападения (около пятнадцати человек) были в балаклавах и с битами и угрожали работникам поезда.

По информации железнодорожников, только с начала года были повреждены пятнадцать вагонов. Что нанесло ущерб предприятию на сумму пятнадцать тысяч гривен, а так же были разбиты восемь вагонных блоков, что, в свою очередь, нанесло ущерб в размере тридцати шести тысяч гривен.

При этом от подобных нападений вандалов страдают не только железнодорожники, но и пассажиры. Ведь пострадавшие вагоны приходится снимать с эксплуатации до приведения их в порядок. В результате длина составов на пригородных направлениях укорачивается.

К сожалению, до сих пор большинство таких нападений оставались фактически безнаказанными.