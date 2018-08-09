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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Преображенском парке установят около ста новых скамеек

Категория: Новости


В Преображенском парке установят около ста новых скамеек

  Об этом сообщил накануне представитель предприятия «Одесскомунэкология» Максим Игнатьев. По его словам, в Преображенском парке украдены пятьдесят девять скамеек и повреждены еще двадцать.

Однако, все эти потери будут компенсированы. Причем часть скамеек будут изготовлены из бетона, чтобы они не представляли интереса для охотников за металлом.

Напомним, что несмотря на почти десятилетние потуги, повлиять на то, чтобы пункты приема металлолома не принимали металлические элементы скамеек, крышек люков и других объектов коммунальной собственности городскому руководству так и не удалось.



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