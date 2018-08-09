13 августа в Одессе отметят День левши

13 августа 2018 года с 14:00 до 20:00 в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (центральная аллея, площадка «Ракушка») пройдет семейный праздник, посвященный Международному дню левши.

В программе: флешмобы, творческие мастерские, спортивные игры и др.

Гостям праздника предложат писать, рисовать и выполнять другие операции левой рукой.

День левшей в Одессе празднуют уже около 10 лет. В честь этого события проводятся различные творческие мероприятия, научные конференции и другие акции, цель которых – обратить внимание на людей с другими потребностями и возможностями, создать им равные условия для проявления и реализации себя в социуме.

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13 августа во всем мире отмечается Международный день левши. Этот праздник родом из Великобритании. Первыми на проблемы левшей в современном обществе обратили внимание члены Британского клуба левшей, выступив в защиту прав леворуких людей. Данную инициативу подхватили американцы. Благодаря усилиям британских и американских левшей в обществе стали больше обращать внимание на потребности леворуких людей и учитывать их особенности. Появились специальные товары для левшей. Ученые стали исследовать феномен леворукости.

На сегодняшний день около 10% жителей Земли являются левшами.