Ночью в районе проспекта Шевченко, 16 произошло масштабное ДТП

Масштабное ДТП произошло на участке между Шампанским переулком и площадью 10 апреля. В направлении площади ехал BMW X5, ему навстречу ехал Chevrolet Aveo, который решил проехать через двойную сплошную наперерез авто.

Водителю BMW пришлось резко затормозить из-за чего разорвалось колесо. Потерявший управление автомобиль столкнулся с машиной Renault, а а также припаркованными Nissan Almera, Mercedes, Ford Fusion и Toyota Corolla.

В результате произошедшего пострадала пассажир из Ford Fusion. Потерпевшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.