Появились новые подробности задержания полицейской-взяточницы

Замначальника одного из райотделов Нацполиции в Одессе задержана на получении крупной взятки. Во время обыска в кабинете у нее нашли и изъяли еще 4 тысячи долларов и «шкатулку с украшениями» - 15 изделий из золота.

Как рассказали в пресс-центр Управления СБУ в Одесской области, сотрудники службы задержали подполковника в центре Одессы, просто посреди улицы, в момент получения 3 тыс. долларов взятки. За эти деньги ею было обещано содействие в деле о мошенничестве - закончить расследование и передать дело в суд.

В СБУ отмечают, что женщина систематически пользовалась служебным положением и вымогала «награду» за содействие в расследовании, ускорение следствия и передачи материалов в суд.

В ближайшее время злоумышленнице объявят подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и выберут меру пресечения. Следователи проверяют причастность правоохранительницы к другим эпизодам противозаконной деятельности.