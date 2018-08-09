Одесский суд признал противоправным выселение ромов из Лощиновки

Одесский окружной административный суд признал противоправными действия по выселоению ромов из села Лощиновка Измаильского района.

В то же время, по информации адвоката истцов Юлии Лисовой, суд не признал противоправными действия полиции, которая не пресекла выселения и отклонил требования ромов о возмещении морального и материального ущерба.

Поэтому сторона истцов (представители ромской общины Лощиновки), по данным адвоката, намерена обжаловать принятое накануне судебное решение.

Напомним, что ромы были насильственно выселены из села 28 августа 2016 года после того, как там произошло убийство восьмилетней девочки, в котором обвинили представителя ромской общины.