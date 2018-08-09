Протеже Максима Степанова заявил, что хочет построить развлекательный центр на месте Дома Профсоюзов

Глава Одесского художественного музей Александр Ройтбурд заявил, что Дом профсоюзов необходимо убрать, а после этого поставить там развлекательные заведения.

Профсоюзный дом — это маленькое напоминание об «ОНР». Его нужно убрать. Говорят, что Одессу застраивают ТРЦ, поэтому нужно там именно так сделать. В других местах нужно запретить это все, а на месте дома построить много развлекательных заведений. Аквапарк, луна-парк, скейт-парк, гидропарк, зоопарк, дендропарк, все, что угодно. Также повесить там табличку, что тут танцуют.

До этого Ройтбурд жаловался маленьким музеем. Он отметил, что места не хватает для картин. Так как коллекция стала больше в сотни раз, а никто дополнительных помещений не выделил, а также не провел капремонта.