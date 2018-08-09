Одесский порт посетили студенты из десяти европейских стран

Одесский порт посетила группа студентов-юристов из 10 стран Европы, в том числе Великобритании, Турции, Чехии, Италии и других.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Представители иностранных вузов участвуют в мероприятиях 6-й Международной школы по морскому праву, которая проводится под эгидой Одесского областного отделения общественной организации «Европейская ассоциация студентов права» (ELSA).

В Одесском порту с гостями встретились начальник юридической службы администрации порта Дмитрий Подорян и начальник отдела правовой и претензионно-исковой работы Наталья Орешкова.

Они познакомили студентов с производственными возможностями порта, рассказали о правовых основах развития государственно-частного партнерства и практике применения морского права в жизнедеятельности Одесского филиала ГП «АМПУ».

Для будущих юристов из Европы также была организована автобусная экскурсия по производственным комплексам и памятным местам порта.