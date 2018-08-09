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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Одесский порт посетили студенты из десяти европейских стран

Категория: Новости

Одесский порт посетили студенты из десяти европейских стран

  Одесский порт посетила группа студентов-юристов из 10 стран Европы, в том числе Великобритании, Турции, Чехии, Италии и других.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Представители иностранных вузов участвуют в мероприятиях 6-й Международной школы по морскому праву, которая проводится под эгидой Одесского областного отделения общественной организации «Европейская ассоциация студентов права» (ELSA).

В Одесском порту с гостями встретились начальник юридической службы администрации порта Дмитрий Подорян и начальник отдела правовой и претензионно-исковой работы Наталья Орешкова.

Они познакомили студентов с производственными возможностями порта, рассказали о правовых основах развития государственно-частного партнерства и практике применения морского права в жизнедеятельности Одесского филиала ГП «АМПУ».

Для будущих юристов из Европы также была организована автобусная экскурсия по производственным комплексам и памятным местам порта.


Источник: OD News



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