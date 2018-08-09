Завтра одесситы не смогут увидеть солнечное затмение

11 августа многие жители Земли смогут насладиться зрелищем солнечного затмения, но одесситы в их число не войдут.

Затмение начнётся в 11:47 по киевскому времени. Его смогут увидеть на большей части территории России, в Казахстане, Китае, Прибалтике и Скандинавии, Великобритании, Гренландии, в северных штатах США и Канады.

Затмение, правда, будет лишь частичным: к примеру, в Москве Луна закроет менее 5% солнечного диска. Больше всего повезло в этом смысле жителям Якутии, которые смогут наблюдать перекрытие солнечного диска на 60%.

Напомним, 28 июля плохая погода помешала одесситам в полном мере насладиться другим природным явлением — затмением Луны. Мимо следующего солнечного затмения, которое состоится в январе 2019 года, одесситы тоже «пролетают»: его будут наблюдать преимущественно жители Восточной Азии (Китая, Кореи, Японии и т.п.).