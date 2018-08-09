Черноморское бассейновое управление снова зафиксировало незаконный вылов кефали

10 августа во время проведения рейда инспекторами Черноморского рыбоохранного патруля были выявлены факты браконьерства.

Двое граждан с помощью двух сеток занимались рыбалкой. В результате каждый из нарушителей выловил по четыре экземпляра кефали остронос.

Инциденты произошли в Джарылгачском заливе Черного моря, вблизи пгт. Лазурное Скадовского района Херсонской области. Общая сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству, составляет 4760 грн.

Расчет за незаконное добывание кефали остронос осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г. №1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Так, компенсация за один экземпляр остронос составляет 595 грн.

На виновных лиц составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся к передаче в суд по месту совершения правонарушения.

Черноморское бассейновое управление призывает граждан быть ответственными и строго придерживаться установленных правил рыболовства. В случае, если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать на круглосуточную телефонную «горячую линию» ведомства: (068) 163-26-73 или (098) 586-64-37.