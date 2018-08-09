Главный по выборам в Таировской ОТГ срочно вылетел в Москву

Борис Ковердынский, наблюдающий за выборами в Таировской ОТГ, срочно вылетел в Москву рейсом через Минск.

Об этом сообщает издание Южный Курьер.

Причиной экстренного совещания стало недавнее решение Одесского апелляционного административного суда остановить проведение повторных выборов главы Таировского поселкового совета, на пост которого с помощью административного ресурса братья Аврамовы продвигают своего ставленника Сергея Обертуна. Сворачивание подготовки повторных выборов может обернуться для них потерей драгоценного времени, так как лишит возможности распоряжаться одним из самых крупных бюджетов среди объединенных территориальных громад Одесской области.

Более того, случай в Таировской ОТГ является беспрецедентным. Восьмимесячная борьба Обертуна за кресло главы поселка полностью парализовала работу местного совета, вследствие чего не был принят бюджет громады на 2018 год.

Пока что финансирование защищенных статей бюджета осуществляется за счет остатков с прошлого года, однако деньги скоро закончатся, и тогда вся жизнь громады остановится. Тысячи бюджетников останутся без выплат, что окончательно настроит всех жителей поселка против проигравшего кандидата на пост главы Таировской ОТГ Сергея Обертуна и Бориса Ковердынского, которого принято называть «смотрящим» за районом.

Напомним, что Таировская поселковая избирательная комиссия трижды отказывалась зарегистрировать Тимура Хасана главой Таировского поселкового совета вопреки постановлению Центральной избирательной комиссии и решению Одесского апелляционного административного суда от 21 марта.

Жители поселка Таирово устраивали митинги под прокуратурой Одесской области и под зданием Таировского поселкового совета. По их мнению, Сергей Обертун не только накручивал себе голоса на выборах путем различных махинаций, но и коррупционными методами через Таировскую поселковую избирательную комиссию пытается отобрать кресло главы поселка у Тимура Хасана.