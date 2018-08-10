Полицейские сообщили о подробности убийства в Лузановке

По информации ГУНП, трагедия произошла возле магазина «Честер» на Николаевской дороге.

В ходе конфликта между двумя мужчинами один их них нанес другому проникающие ножевые ранения в грудь и живот. После чего скрылся.

А пострадавший от полученных ранений скончался по дороге в больницу.

Однако сотрудники полиции и Нацгвардии оперативно установили личность злоумышленника и спустя несколько часов задержали его.

В настоящее время в отношение задержанного начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Отметим, что если бы пострадавшего смогли довести до больницы живым и он скончался уже в медицинском учреждении, то действия задержанного квалифицировались бы уже по другой статье — 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти), которая предусматривает менее жесткое наказание.