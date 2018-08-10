С начала года на водителей перегруженных фур в Одесской области выписано более восьмисот штрафов

Автор: Александр Михайлов «Слово»
При этом общая сумма штрафных санкций составила около восемнадцати миллионов гривен.
Такие данные предоставила областная администрация.
По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе задействованы пять габаритно-весовых комплексов. Два стационарных и три передвижных.
При этом, по информации руководства областной администрации, до конца года в эксплуатацию должны вступить еще шесть передвижных габаритно-весовых комплексов.
Поэтому контроль на дорогах региона будет значительно усилен.