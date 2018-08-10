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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

С начала года на водителей перегруженных фур в Одесской области выписано более восьмисот штрафов

Категория: Новости


С начала года на водителей перегруженных фур в Одесской области выписано более восьмисот штрафов

При этом общая сумма штрафных санкций составила около восемнадцати миллионов гривен.

Такие данные предоставила областная администрация.

По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе задействованы пять габаритно-весовых комплексов. Два стационарных и три передвижных.

При этом, по информации руководства областной администрации, до конца года в эксплуатацию должны вступить еще шесть передвижных габаритно-весовых комплексов.

Поэтому контроль на дорогах региона будет значительно усилен.



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