С начала года на водителей перегруженных фур в Одесской области выписано более восьмисот штрафов

При этом общая сумма штрафных санкций составила около восемнадцати миллионов гривен.

Такие данные предоставила областная администрация.

По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе задействованы пять габаритно-весовых комплексов. Два стационарных и три передвижных.

При этом, по информации руководства областной администрации, до конца года в эксплуатацию должны вступить еще шесть передвижных габаритно-весовых комплексов.

Поэтому контроль на дорогах региона будет значительно усилен.