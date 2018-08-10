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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Матч Лиги Европы в Одессе прошел без происшествий

Категория: Новости


Матч Лиги Европы в Одессе прошел без происшествий

По информации ГУНП, никаких существенных нарушений общественного порядка в ходе матча между командами «Мариуполь» и «Бордо», который состоялся накануне на стадионе «Черноморец», не произошло.

Охрану общественного порядка осуществляли около пятисот правоохранителей.

Дежурившие на входе на стадион полицейские тщательно проверяли входящих на наличие запрещенных предметов, а в ходе матча на трибунах работали сотрудники полиции диалога.

Под повышенный контроль была взята вся прилегающая территория. И, особенно, территория парка Шевченко.



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