АНОНС Слова № 32 (1309) 2018 ВИДЕО

Дорогие читатели и зрители, после небольшой летней паузы мы вернулись! Теперь с новыми силами будем радовать вас рассказами о том, что интересного происходит в стране и в мире и что отражается на страницах нашей газеты.

Жара, парализовавшая Европу и прочно утвердившаяся в Украине, влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние наших сограждан, особенно политиков, среди которых, не секрет, очень много психически нездоровых людей. Ну, это так, чтоб хоть чем-то объяснить очередные их бредовые заявления.

Колонка редактора, выходящая в номере, называется «Бендер из Минтранса». И посвящена она именно таким – неподдающимся логическому осмыслению - высказываниям власть придержащих.

Движение поездов между Украиной и Россией может быть прекращено по инициативе Киева. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - заявил недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. За подобную инициативу комментаторы из интернета сразу предложили надеть на него смирительную вышиванку.

Ну а если серьезно, есть хоть какая-то возможность остановить губительные для народа действия наделенных властью безумцев?

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Кажется Лао Цзы говорил, если кто-то вас раздражает, он вами управляет. В рамках этой парадигмы древне китайского мыслителя и действуют наши власти. Они подобно вору карманнику отвлекают внимание жертвы - украинского народа, в то время, как ведут тотальное разграбление страны. А теперь относительно заданного вами вопроса, как остановить губительные действия наделенных властью безумцев. Выход один – отстранить их от власти и непременно с конфискацией честно наворованного. Но есть проблемка, позволю себе процитировать известного проукраинского журналиста сторонника этнонационального проекта в Украине Остапа Дроздова: «Никакие выборы в Украине не имеют смысла по одной простой причине: они запрограммированы на самопереизбрание существующих элит. Технологически наши выборы превращены в акт легитимизации заговорщиков. Поэтому я утверждаю, что в Украине нет политического механизма смены власти. Ни одного. Только неполитические» С Остапом Дроздовым можно согласиться в первой части относительно легитимизации заговорщиков, однако, неполитические, читай революционные формы смены власти мы проходили и видели результат. Внутриэлитный раскол и ожесточенная борьба за власть шаг за шагом заставит элиты апеллировать к народу, делясь с ним благами самоограничиваясь законом, хотя бы на низовом уровне. Страшная вещь классовая солидарность, когда господствующие классы закрывают глаза на преступления своих представителей, только потому, что они тоже господа. Я постоянно это вижу это в нашей повседневности и это отвратительно.

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Антон Кравчик в этом номере пишет о подлинной Революции Достоинства.

В этом году исполняется 180 лет с дня основания «Лиги против хлебных законов», учрежденной в 1838 г. в Манчестере Ричардом Кобденом. События, связанные с деятельностью Лиги, могут быть рассмотрены сегодня как эталон Революции Достоинства, по сравнению с которой госдеповский балаган с печеньками Нуланд 2014 г. в Украине являются лишь жалкой копией и подражанием. – считает автор. И почему же он так считает?

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Такое сравнение лежит на поверхности, если брать за основу тему цены на хлеб, то в результате событий 180 летней давности в Манчестере цена на хлеб в Великобритании упала, то есть он стал более доступным для бедных слоев населения, они стали лучше питаться и смогли отдавать больше сил участвуя в промышленном производстве. Таким образом мы можем маркировать этот процесс как прогрессивный. А что же происходило у нас? Оба Майдана были продолжением революции 1991 года, построения дикого олигархического капитализма и разрушения социальных институтов государства, выращенных ненавистным совком. Ну и опять же цена на хлеб у нас в результате нашей Революции Достоинства выросла, он стал менее доступным для бедных, следовательно, нашу революцию мы никак не можем маркировать как прогрессивную.

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«Дефолты и девальвация – не «конец света»: готовьтесь пережить без паники». Так называется статья – предостережение нашего постоянного автора Никиты Додона.

«Дефолт» или отказ властей выполнять платежи по тем или иным долговым обязательствам, вновь грозит жителям Украины после того, как нежданно в конце июля грянул микро-дефолт Пенсионного Фонда Украины и началась очередная девальвация гривны.

На осень пророчат очередное повышение (по требованию МВФ) цен на газ и урезание Кабмином финансирования социальных программ. «Следствием этого может быть дефолт», предупредил народный депутат Юрий Павленко.

Прекрасная перспектива: дефолт, девальвация, очередное повышение цен – чего еще ждать нам в ближайшей перспективе?

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На самом деле, что-то прогнозировать сложно, все зависит во многом от внешних факторов, в которых будет находится страна, индустриальная экономика уже убита так что уже на страшно. Все остальное завязано на ситуацию вокруг страны. Тарифы будут и дальше расти, дефолты будут сменять друг друга, чай не первый уже – привыкли, как-то выживем.

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Элла Алыбина пишет об очередном дипломатическом конфликте, высосанном из пальца и раскрученным буквально из ничего. «Щупальца рус… венгерского мира?» - так называется ее статья.

В МИД Украины как всегда болезненно и шумно отреагировали на появление в Венгрии должности правительственного уполномоченного по делам Закарпатья. Руководителю венгерской дипмиссии была вручена нота протеста и потребованы разъяснения, поскольку «к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

В итоге, выяснилось – что такая должность была еще с 90 годов прошлого века и никто вроде как на нашу территорию не посягал… Так к чему же наши дипломаты в очередной раз показывают свою некомпетентность и раздувают скандалы из ничего?

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Одно время слышалась критика со стороны различных общественных организаций относительно однобокой реакции на явления сепаратизма в нашей стране. Сепаратистов хотели видеть только на востоке и юге нашей страны, тогда как на западе в упор не замечали. Ну вот теперь МИД Украины демонстрирует свою бдительность на западных рубежах. Нормальная чиновничья реакция – имитировать кипучую деятельность, в особенности там, где нет их личных финансовых интересов, потому как деньги любят тишину.

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В еще оной статье, выходящей в номере, Антон Кравчик пишет о нашумевшем деле Манафорта «Дело Манафорта: новые откровения и украинский контекст», так называется его материал.

31 июля в США начался суд над бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа, а также бывшим советником экс-президента Украины Виктора Януковича Полом Манафортом. Его обвиняют в том, что он выступал как иностранный агент и солгал об этом федеральным властям. Во время судебных слушаний сторона обвинения приведет 35 свидетелей и около 500 фактов, которые, по ее утверждению, докажут, что Манафарт заработал 60 млн. долларов за время работы в Украине и скрыл «значительный процент» этих денег от налогового надзора, а затем, возглавляя кампанию Трампа, получил еще миллионы долларов за счет мошеннических банковских кредитов.

А почему украинское дело Манафорта вызвало скандал в США? И почему сейчас? Где тот Янукович… Кто и зачем раскручивает всю эту историю?

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Через Манафорта пытаются достать Трампа, а для этого все средства хороши, в том числе и украинский след. Суть конфликта в следующем: условные «клинтоновцы» представляют собой финансовый уклад в экономике США дающий сегодня размеры ВВП, однако кризис 2007 года ознаменовал закат эпохи финансистов, оказалось, что своими необузданными спекуляциями они убивают реальный сектор экономики, настало время другого уклада в экономике США знаменем прихода, которого и является Трамп с его идеями возврата производства на территорию США. Но это будет уже новое производство, опирающееся на робототехнику и новую не углеводородную энергетику. В общем запасаемся попкорном – будет интересно!