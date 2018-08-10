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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе почтят память знаменитого земляка

Категория: Новости


12 августа на фасаде дома №29 по улице Княжеской состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски знаменитого одесскому артисту Ефиму Березину.

В Одессе почтят память знаменитого земляка

 

Известный под сценическим псевдонимом «Штепсель», Ефим Березин в дуэте с Юрием Тимошенко «Тарапунька», был очень популярен и с большим успехом выступал на сцене более сорока (!) лет.

Отметим, что мемориальная доска устанавливается по инициативе Всемирного клуба одесситов. На церемонии ожидается присутствие не только «собратьев по цеху», но и детей знаменитого одессита.



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