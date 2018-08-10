Нардеп Мосийчук побил нардепа Лещенко за упоминание нестандартной ориентации Ляшко (ВИДЕО)

После эфира на телеканале «NEWSONE» подрались нардепы Игорь Мосийчук (РПЛ) и Сергей Лещенко (БПП), поводом для конфликта послужили слова Лещенко о том, что лидер РПЛ является «активным участником» гей-движения, сообщает «Правда за Одессу».

Собственно, расхождения во мнениях радикала Мосийчука и порошенковца Лещенко проявились еще во время эфира в студии. Сергей Лещенко выразил убеждение, что Украине для решения внутренних проблем, как, например, на таможне, нужно привлечь специалистов из-за границы. В ответ на это Мосийчук заявил, что Лещенко представляет «типичную позицию хохла-малоросса» - дескать, нужно «бегать по заграницам и искать себе пана», который поможет победить контрабанду и коррупцию. Сергей Лещенко попросил не переходить на личности.

После того, как Мосийчук бросил реплику: «Страной руководить - это не на гей-парады ходить», намекая на недавнее участие Лещенко в параде ЛГБТ-прайда в Киеве, нардеп от БПП попросил радикала не переходить на личности. «Вы что, стесняетесь гейпарада?», - тут же спросил у оппонента нардеп от Радикальной партии Ляшко Мосийчук, однако Лещенко парировал: «Это Вам надо развивать тему гей-парада, потому что ваш лидер является активным участником этого движения».

Именно это, вероятно, переполнило чашу терпения члена РПЛ, и по окончании эфира он продолжил выяснение отношений с оппонентом, не стесняясь в выражениях. Мосийчук сказал, что никогда не затрагивал вопрос ориентации. Лещенко поинтересовался, при чем тут он к гей-парадам.

«Ну, ты же на них ходишь», - сказал радикал.

«А что, Ляшко разве не это... разве это неправда?», - поинтересовался Лещенко.

Именно в этот момент Мосийчук ударил Лещенко тростью по голове, а затем пригрозил разбить ему голову и снять видео «для взрослых» с его участием. Завязалась словесная перепалка. Обозленных депутатов разняли сотрудники телеканала.