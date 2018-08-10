Как немецкий Трир зарабатывает на любви китайцев к Карлу Марксу

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Больше исторических архитектурных памятников древнего Рима, чем в Трире, осталось разве что в самом Риме. Однако для 150 тысяч гостей из Китая, каждый год приезжающих в этот немецкий городок, он ценен совсем не этим. Тут родился Карл Маркс.

Несложно понять, почему этот самый старый город Германии (основан в 15 году до н. э. римским императором Октавианом Августом. - Прим. переводчика) привлекает столько туристов со всего мира. Ведь в свое время он был одним из важнейших городов северной части Римской империи, и знаки этого и поныне встречаются здесь чуть ли не на каждом шагу.

Это не только древние руины, внесенные в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие постройки римлян отлично сохранились. Кроме того, Трир славен историческими достопримечательностями, среди которых - Трирский собор, одно из древнейших христианских сооружений в Европе, и Римский мост - старейший мост Германии, построенный во II веке.

Но для 150 тысяч китайских туристов, ежегодно навещающих Трир (больше, чем любой другой немецкий город), ценность его - не древнеримских памятниках и сакральных объектах. Здесь родился отец социализма Карл Маркс.

Маркс считал, что борьба между правящими и угнетаемыми классами порождается частной собственностью - в общем, капитализмом. Он утверждал, что отмена частной собственности и установление общественной устранит причины классового угнетения.

Труды Маркса - основа официальной идеологии Китайской Народной Республики, многие китайцы считают его своим героем. Недавно генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Если мы отклонимся от марксизма или откажемся от него, наша партия потеряет душу и направление движения".

Правообладатель иллюстрации ISTOCK Image caption Трир ежегодно посещает примерно 150 тысяч китайцев, и едут они сюда не для того, чтобы взглянуть на Черные ворота, построенные римлянами

Популярность Трира у китайцев быстро оценили и стали использовать в своих интересах местные торговцы: магазинчики переполнены разношерстными сувенирами - от формочек для печенья в виде автора "Капитала" до копилок в виде его головы.

Многие розничные торговцы проходят специальные курсы этикета, предлагаемые торгово-промышленной палатой Трира, где их учат не заворачивать сувениры в белую бумагу (у китайцев это цвет траура) и отказаться от употребления цифры 250 (на китайском сленге - "идиот").

Правообладатель иллюстрации PATRIK STOLLARZ/AFP/GETTY IMAGES Image caption Головы Маркса - на разный вкус, на разный цвет…

В 2018 году в честь 200-й годовщины со дня рождения Карла Маркса были выпущены сувенирные купюры номиналом в 0 евро с портретом философа - на такой же бумаге, как и настоящие евро, с водяными знаками. Эти купюры можно купить в тех же магазинчиках - за обычные евро.

Однако те тяжелейшие нарушения прав человека, которые совершались в странах, принявших коммунистическую идеологию (в том числе и в Китае), сделали Маркса противоречивой фигурой.

Он не несет ответственности за то, что люди сотворили из его идей Александер Шумиц, совет по туризму Трира

В Германии многие относятся к нему негативно - особенно бывшие жители социалистической ГДР.

Александер Шумиц, руководящий отделом маркетинга совета по туризму Трира, признает, что решение рекламировать город как место рождения Карла Маркса принято только недавно.

Правообладатель иллюстрации THOMAS LOHNES/GETTY IMAGES Image caption На 200-летие Маркса правительство Китая подарило Триру пятиметровую статую отца социализма весом в 2,3 тонны

"Многие согласны с тем, что Маркс - серьезный философ, - сказал он мне. - Он не несет ответственности за то, что люди сотворили из его идей. Это правда, Трир почти 200 лет игнорировал Маркса. Но после падения Берлинской стены большинство наших жителей признали его как знаменитого сына этого города".

Когда китайское руководство выразило намерение подарить Триру на 200-летие Маркса его статую, городские власти согласились, но отправили в Китай своего представителя - с незавидной задачей уговорить китайского скульптора уменьшить размеры будущего монумента (китайцы планировали высоту в 6,4 м).

В итоге сошлись на высоте 5,5 м, включая постамент, которая символизирует дату рождения философа - 5 мая 1818 года.

Правообладатель иллюстрации THOMAS LOHNES/GETTY IMAGES Image caption В день рождения Карла Маркса в Трире не только праздновали. Рядом с новым памятником Марксу прошла демонстрация протеста. Надпись на плакате с профилями Маркса, Энгельса, коммунистических вождей и диктаторов: "100 миллионов погибших"

Эта статуя обновила список обязательных к просмотру достопримечательностей, связанных с именем Маркса, в котором уже была пара светофоров на пешеходных переходах с веселой фигуркой бородача (как написали в сообщении об этом на городском сайте, "знаменитый философ светится не только классическим революционным красным, но и зеленым цветом").

Временные выставки к юбилею открыли многие музеи, но самый главный, конечно, тот, что расположен в старинном доме, где Маркс родился. Он так и называется - "Дом Карла Маркса" на Брюкенштрассе.

В этом здании, построенном в 1727 году, можно увидеть знаменитый бюст Маркса авторства его правнука, редкое первое издание "Капитала" и фотографию Хуа Гофэна, преемника Мао Цзэдуна на посту председателя Коммунистической партии Китая, осматривающего музей.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption Светофор на пешеходном переходе в центре Трира: Карл Маркс запрещает вам переходить дорогу!

Ажиотаж, связанный с 200-летием идейного вдохновителя коммунистов, скоро уляжется, но ненадолго. Через два года - еще один юбилей, 200-летие со дня рождения Фридриха Энгельса, друга и соавтора Маркса, с которым они написали "Манифест коммунистической партии", и нет сомнений в том, что предприниматели Трира сделают все, чтобы использовать его в собственных коммерческих интересах.

Карл Маркс всегда будет спорной фигурой, но решение признать его видным сыном города Трира, по словам Шумица, не вызвало серьезных разногласий.

"Он - один из самых важных философов XIX века, - говорит руководитель отдела маркетинга совета по туризму Трира. - Его идеи и ныне обсуждаются и по-прежнему влияют на политику. И для этого города он важен, потому что свои теории он разрабатывал, исходя из опыта жизни в Трире".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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