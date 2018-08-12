С начала лета в Одесской области потерялись более сотни детей

С 1 июня нынешнего года на территории региона потерялись сто четыре ребенка. Их поисками занимались правоохранительные органы и большинство было найдено уже в течение суток.

Как выяснилось, чаще всего причиной заявления о пропаже ребенка являлись недоразумения с родителями. Подростки просто не сообщали к кому они ушли, а родители, не зная о местонахождении своих «чад», писали заявления о пропаже. Впрочем, такое чаще всего характерно для сельских районов области.

А в Одессе чаще всего терялись маленькие дети, которых родители оставляли без внимания на прогулке или на пляже.

Впрочем, по информации ГУНП, положительная тенденция в этом вопросе все же налицо. Ведь прошлым летом число потерявшихся детей, по данным ГУНП, составляло двести четырнадцать.