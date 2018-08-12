В Одесской области иномарка сбила двоих детей. Прямо на пешеходном переходе!

По информации патрульной полиции, ДТП произошло накануне в Черноморске. Там автомобиль «Daewoo» на пешеходном переходе сбил двух девочек. Они госпитализированы.

По имеющейся информации водитель иномарки не сбросил скорость перед пешеходным переходом.

Правда, судя по записи происшедшего, он мог не видеть детей на переходе из-за припаркованного прямо перед «зеброй» другого автомобиля.

Однако это нисколько не оправдывает того, что водитель не сбросил скорость перед переходом.

Проводится расследование. Однако, по мнению экспертов, при таких обстоятельствах избежать ответственности водителю «Daewoo» не удастся.