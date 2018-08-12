В Одессе правоохранители задержали серийного грабителя

По информации ГУНП, накануне сотрудники Портофранковского отдела полиции в результате оперативных действий задержали ранее судимого жителя области, который грабил прохожих прямо на улице.

Двадцати девяти летний задержанный срывал с прохожих женщин золотые украшения и быстро скрывался.

После чего сдавал «добычу» в ломбарды.

По факту совершенных преступных действий открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 УК Украины (грабеж).

За совершенные преступные действия задержанному грозит до шести лет лишения свободы.