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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

В Одессе правоохранители задержали серийного грабителя

Категория: Новости


В Одессе правоохранители задержали серийного грабителя

По информации ГУНП, накануне сотрудники Портофранковского отдела полиции в результате оперативных действий задержали ранее судимого жителя области, который грабил прохожих прямо на улице.

Двадцати девяти летний задержанный срывал с прохожих женщин золотые украшения и быстро скрывался.

После чего сдавал «добычу» в ломбарды.

По факту совершенных преступных действий открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 УК Украины (грабеж).

За совершенные преступные действия задержанному грозит до шести лет лишения свободы.



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