В Одессе правоохранители задержали серийного грабителя

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГУНП, накануне сотрудники Портофранковского отдела полиции в результате оперативных действий задержали ранее судимого жителя области, который грабил прохожих прямо на улице.
Двадцати девяти летний задержанный срывал с прохожих женщин золотые украшения и быстро скрывался.
После чего сдавал «добычу» в ломбарды.
По факту совершенных преступных действий открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 УК Украины (грабеж).
За совершенные преступные действия задержанному грозит до шести лет лишения свободы.