В Киеве допускают военный сценарий «разблокирования» Азовского моря

Украинские власти могут прибегнуть к силовому сценарию разблокирования ситуации в Азовском море, заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

«Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный», – заявил он в интервью «Апострофу».

Он отказался рассказывать о возможных действиях Киева, пока нет определенного решения.

Тука утверждает, что Россия «откровенно злоупотребляет своим правом», когда задерживает суда в Азовском море.

«Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть», – заявил Тука.

В то же время он признал, что реального пути исправления этой ситуации своими силами у Украины нет.

«Чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом», – заявил он.