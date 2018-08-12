Одесская теннисистка Элина Свитолина не сумела защитить титул на крупном турнире в Канаде ВИДЕО

Первая ракетка Украины, одесситка, Элина Свитолина не сумела выйти в финал крупного турнира в Монреале.

В полуфинале украинская теннисистка уступила американке Слоан Стивенс. Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился поражением Свитолиной со счетом 3:6, 3:6.

Таким образом, Свитолина не сумела защитить свой титул в Канаде и со следующей недели потеряет в рейтинге WTA две позиции. Впервые за пятнадцать месяцев одесситка покинет топ-6 мирового рейтинга и расположится на седьмой позиции.

В финале турнира в Монреале Стивенс встретится с первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.

Ранее в четвертьфинале турнира в Канаде Свитолина обыграла бельгийку Элизе Мертенс.