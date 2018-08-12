В Раде придумали кару для украинцев, получивших российские паспорта на оккупированных территориях

Все жители оккупированных территорий, которые получали российский паспорт должны быть без суда и следствия лишены украинского гражданства.

Такое мнение выразил народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов", - заявил нардеп в комментарии "Обозревателю".

Он напомнил, что на оккупированных территориях есть множество людей, которые "получали паспорт сознательно, но скрытно".

"С ними должны работать спецслужбы, и по результатам так же автоматически лишать украинского гражданства", - убежден Береза.

Нардеп отметил, что, если человек считает, что Украина – это г*вно, а Россия – наше все, он уже потерян для страны и нет смысла тратить на него время.

Вместе с тем, он признал, что на Донбассе и в Крыму складывались и более сложные ситуации.

"Есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. В отношении них должно проводиться расследование и по решению суда лишать гражданства", - добавил он.