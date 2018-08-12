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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

РГБ просит одесских силовиков разблокировать работу Таировской ОТГ

Категория: Новости

Общественная организация «Рада громадської безпеки» официально обратилась к прокурору Одесской области Олегу Жученко и начальнику СБУ в Одесской области Александру Довженко по факту дестабилизации работы Таировского поселкового совета.

Письмо было опубликовано на сайте общественной организации https://rgb-ua.com/zvity/14658/ .

В РГБ, в частности, подчеркнули, что из-за саботажа проигравшего кандидата громада осталась без принятого бюджета на 2018 год. Это означает, что к концу года в ОТГ может разразиться не только гуманитарный, но и инфраструктурный кризис. 

«Рада громадської безпеки» просит правоохранителей дать правовую оценку действиям чиновников и других частных лиц, а также открыть уголовные производства по данному факту.

РГБ просит одесских силовиков разблокировать работу Таировской ОТГ

 РГБ просит одесских силовиков разблокировать работу Таировской ОТГ



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