 РГБ просит одесских силовиков разблокировать работу Таировской ОТГ

Общественная организация «Рада громадської безпеки» официально обратилась к прокурору Одесской области Олегу Жученко и начальнику СБУ в Одесской области Александру Довженко по факту дестабилизации работы Таировского поселкового совета.

Письмо было опубликовано на сайте общественной организации https://rgb-ua.com/zvity/14658/ .

В РГБ, в частности, подчеркнули, что из-за саботажа проигравшего кандидата громада осталась без принятого бюджета на 2018 год. Это означает, что к концу года в ОТГ может разразиться не только гуманитарный, но и инфраструктурный кризис.

«Рада громадської безпеки» просит правоохранителей дать правовую оценку действиям чиновников и других частных лиц, а также открыть уголовные производства по данному факту.