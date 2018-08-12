В порту Херсона заблокирован российский танкер

Моряки заблокированного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин» не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.

Об этом после разговора с украинской коллегой сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передаёт ТАСС.

«У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины. По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты», — сказала она.

«К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдёт в понедельник», — заявила Москалькова. По её информации, с российским консулом моряки не встречались. В случае возникновения вопросов или проблем они смогут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену, сказала она, подчеркнув, что ситуацию с соблюдением прав членов экипажа, граждан России, держит на постоянном контроле.

Напомним, В пятницу, 10 августа, представители СБУ обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту, но решения суда о задержании танкера или кого–либо из его экипажа пока не последовало.

Оператором танкера «Механик Погодин» является судоходная компания «В. Ф. Танкер». Она входит в международную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), предприятия которой осуществляют перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, оказывают услуги по логистике, судостроению и организации круизных пассажирских перевозок. Компания «В. Ф. Танкер» создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов по внутренним и международным водным маршрутам.