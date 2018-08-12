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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Самые большие зарплаты в регионе получают сотрудники финансовой и страховой сфер

Категория: Новости


Самые большие зарплаты в регионе получают сотрудники финансовой и страховой сфер

Согласно данным главного управления статистики области, наибольшая зарплата в регионе у сотрудников финансовой сферы и страхования. У них она составляет более двенадцати с половиной тысяч гривен.

Чуть меньше, на уровне одиннадцати-двенадцати тысяч получают офицеры ВСУ, сотрудники транспортной отрасли и курьерские службы.

А вот самую низкую зарплату — до пяти тысяч гривен получают, в основном сельхоз работники.

Отметим, что эти данные охватывают только официальный уровень зарплат без учета всевозможных надбавок и «дотаций».

Среднее же заплата по региону составляет чуть более семи с половиной тысяч гривен.



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