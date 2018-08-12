НАБУ считает необходимым обеспечить охраной местных «руховцев»

Руководитель НАБУ Артем Сытник считает необходимым обеспечить охраной одесских «активистов» Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

По его словам, событие, которое произошло 2 августа в Червоном Хуторе, когда автомобиль, в котором должны были находится оба эти человека, таранил грузовик, можно квалифицировать, как покушение на убийство. Впрочем, чиновник допускает, что речь могла идти и о попытке запугивания.

Но в любом случае, по его мнению, необходимо обеспечить безопасность этих людей. Однако он отметил, что «…возможности для этого непосредственно у НАБУ весьма ограничены».

Отметим, что события, имевшие место 2 августа в Червоном Хуторе, одесские полицейские изначально квалифицировали, как покушение на убийство.

Однако вопрос об обеспечении охраной жертв потенциального покушения пока остается открытым…

Впрочем, как показывает практика, обеспечение охраной фигурантов отнюдь не гарантирует им безопасности и при этом существенно ограничивает их личную свободу.