В одесской акватории обнаружены старинные амфоры

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Недалеко от побережья Одесской области в районе национального парка «Тузловские лиманы» местный дайвер обнаружил древние глиняные сосуды.
Об этом сообщил известный одесский эколог Иван Русев.
По его словам, в настоящее время находки помещены в Татарбунарский краеведческий музей.
Для оценки находки и определения эпохи ее принадлежности в Одесскую область приехал сотрудник Института археологии НАНУ.
Согласно предварительным данным, находка относится к пятому веку до нашей эры.