В одесской акватории обнаружены старинные амфоры

Недалеко от побережья Одесской области в районе национального парка «Тузловские лиманы» местный дайвер обнаружил древние глиняные сосуды.

Об этом сообщил известный одесский эколог Иван Русев.

По его словам, в настоящее время находки помещены в Татарбунарский краеведческий музей.

Для оценки находки и определения эпохи ее принадлежности в Одесскую область приехал сотрудник Института археологии НАНУ.

Согласно предварительным данным, находка относится к пятому веку до нашей эры.