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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В одесской акватории обнаружены старинные амфоры

Категория: Новости


В одесской акватории обнаружены старинные амфоры

Недалеко от побережья Одесской области в районе национального парка «Тузловские лиманы» местный дайвер обнаружил древние глиняные сосуды.

Об этом сообщил известный одесский эколог Иван Русев.

По его словам, в настоящее время находки помещены в Татарбунарский краеведческий музей.

В одесской акватории обнаружены старинные амфоры

 

Для оценки находки и определения эпохи ее принадлежности в Одесскую область приехал сотрудник Института археологии НАНУ.

Согласно предварительным данным, находка относится к пятому веку до нашей эры.



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