«Черноморец» победил черниговскую «Десну»

Единственный гол Евгения Смирнова на 72-й минуте обеспечил подопечным Ангела Червенкова вторую подряд победу на домашнем стадионе и пятое место в таблице Премьер-лиги.

Поединок «Черноморца» с «Десной» закрывал программу четвёртого тура украинского футбольного первенства и собрал на стадионе в одесском парке Шевченко более пяти тысяч зрителей. Впрочем, радовать болельщиков содержательным футболом команды в этот вечер не спешили: откровенно вялый рисунок игры и полное отсутствие опасных моментов вплоть до середины первого тайма заставили трибуны скучать, и лишь на 22-й минуте «морякам» удалось впервые серьёзно потревожить вратаря «Десны».

Футболисты «Десны» слишком много ошибались в передачах, что сводило на нет их попытки, а «Черноморец» провёл типичный для себя тайм и вполне мог надеяться на забитый мяч после перерыва. К сожалению для болельщиков, вторая сорокапятиминутка не смогла переплюнуть первую по количеству опасных моментов.

Казалось бы, матч идёт к нулевой ничье, однако «Черноморец» всё же «выстрадал» свой гол: автором его стал на 72-й минуте Евгений Смирнов, которому лучше всех удалось сыграть на подборе после подачи со штрафного в исполнении Чорния. Мяч, попав в перекладину, а затем и в штангу, отскочил точно на голову хавбека «моряков», который в прыжке переправил его в ворота — 1:0.

«Черноморец» без проблем довёл матч до победы с минимальным счётом, и эта «виктория» подняла «чёрно–синих» на пятую строчку турнирной таблицы и стала второй подряд в родных стенах.

Свой следующий матч в Премьер-лиге «Черноморец» проведёт 18 августа в Киеве, где сыграет с местным «Арсеналом».