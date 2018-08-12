Госстат: за последние 10 лет автопроизводство в Украине сократилось в 90 раз, то есть почти полностью сошло на нет

Корпорация «Богдан» призывает поддержать украинские автозаводы ради спасения отечественного автопрома, ведь за первое полугодие 2018 года темпы прироста украинского автопроизводства сократились до 6,4%.

Об этом заявили в пресс-службе корпорации «Богдан».

"Сегодня мощности автопрома загружены менее чем на 1,5%. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно разработать государственную программу развития автопромышленности", - заявили в корпорации и добавили, что только поддержка отечественного автопрома со стороны государства может возродить украинское производство.

В корпорации отметили, что, согласно данным Госстата, за последние 10 лет автопроизводство в Украине сократилось в 90 раз, то есть почти полностью сошло на нет. "Если ничего не изменить, еще через 10 лет мы будем только вспоминать, что в стране когда-то было собственное автопроизводство", - акцентировали в автокорпорации.

Согласно статистическим данным Укравтопрома, в первом полугодии этого года легковые автомобили выпускал только завод «Еврокар». Выпуск коммерческих автомобилей за январь-июнь сократился на 47% - до 109 единиц. Не лучшая ситуация в области автобусного производства. По статистике, в июне было произведено лишь 77 автобусов.

В целом в июне украинское автопроизводство упало на 19,5% по сравнению с прошлым годом - до 672 автотранспортных средств.

Как сообщалось ранее, весной работники Луцкого «Автосборочного завода №1» АО «АК «Богдан Моторс» обращались к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не допустить уничтожения отечественного автопроизводства. Трудовой коллектив предприятия отмечал недопустимость закупки списанного общественного транспорта из Европы за государственные средства, поскольку такая техника уже не находится на гарантии производителя и несет повышенную аварийную угрозу для пассажиров.